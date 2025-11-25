Эксперт назвал самые выгодные по выплатам месяца для отпуска в 2026 году

Заработная плата рассчитывается на основе фактически отработанного времени. Отпускные же рассчитываются другим способом. При расчете учитываются все календарные дни отпуска, за исключением официальных праздничных дней. Согласно разъяснениям члена комиссии Общественной палаты по экспертизе законопроектов Евгения Машарова, за основу берется средний доход работника за последний год. По словам эксперта, выгоднее всего брать отпуск в сентябре и октябре, сообщает «Царьград» .

Машаров отметил, что если главной целью россиянина является максимизировать размер выплат, выбирайте для отпуска месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. В 2026 году, по словам Машарова, это апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь. Отпуск, взятый в эти месяцы, будет наиболее выгодным с финансовой точки зрения.

Существует и альтернативный подход. Если сотрудник той или иной компании стремится максимально увеличить продолжительность отдыха, лучше всего совместить отпуск с праздничными днями. Январь и май 2026 года идеально подходят для этой цели.

В соответствии с Трудовым кодексом, праздничные дни не включаются в отпуск и не оплачиваются. Таким образом, вы экономите дни отпуска и получаете более длительный период отдыха. Если на период отпуска выпадает праздничный день, отпуск автоматически продлевается на соответствующее количество дней.

Ранее россиянам сообщили, что в соответствии с производственным календарем, в 2026 году не будет ни одной шестидневной рабочей недели.

