Ни одной шестидневной недели: опубликован производственный календарь 2026 года

У россиян не будет ни одной шестидневной рабочей недели в 2026 году

В 2026 году жителей России ожидает необычный график работы. В течение года будет целых семь недель с уменьшенным количеством рабочих дней. При этом шестидневных рабочих недель вообще не ожидается, сообщает «Царьград» .

В 2026 году россиян ждет 7 коротких рабочих недель — в феврале, марте, апреле, мае, июне, ноябре и последней неделе декабря. Это связано с тем, что 4 ноября и 31 декабря объявлены выходными днями.

Первая сокращенная неделя наступит сразу после продолжительных новогодних праздников, уже в феврале. В связи с празднованием Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля, работая всего 4 дня — с 24 по 27 февраля. Следующая короткая неделя приходится на март — с 10 по 13 число.

Затем четырехдневные рабочие недели ожидают в апреле, мае и июне: с 27 по 30 апреля, с 12 по 15 мая и с 8 по 11 июня соответственно. Таким образом, в первой половине года укороченная рабочая неделя будет почти каждый месяц.

В июле, августе, сентябре и октябре рабочие будни будут проходить по обычному графику. День народного единства 4 ноября и канун Нового года подарят еще две короткие рабочие недели. В ноябре рабочая неделя будет разделена на две части и продлится 4 дня, а в последнюю неделю 2026 года работать придется только 3 дня.

Как отдыхаем в 2026 году

Помимо стандартных выходных дней, у работающих граждан есть возможность взять отпуск. Обычно кадровая служба заранее просит планировать отпуск, чтобы составить график замен и уведомить бухгалтерию. Самым невыгодным месяцем для отпуска в 2026 году, по мнению экспертов SuperJob, является январь.

Самыми выгодными месяцами для отпуска станут апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь. В эти месяцы отпускные выплаты будут наиболее выгодными, а количество дней отдыха увеличится. Эксперты отмечают, что отпускные в эти периоды выше из-за расчетов, основанных на отработанных днях и среднем годовом доходе.

Как будем работать в 2026 году

При пятидневной рабочей неделе в 2026 году россиян ждет 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих. В начале года суббота 3 января будет перенесена на пятницу 9 января, а воскресенье 4 января — на четверг 31 декабря 2026 года. Новогодние каникулы продлятся 12 дней: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Это будут самые длительные каникулы за последние годы, несмотря на предложения о сокращении новогодних выходных.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.