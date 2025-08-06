Эксперт назвал причины отказа молодежи от рождения детей

Согласно данным ВЦИОМ, около 20% зумеров в России не хотят иметь детей, а еще 10% ориентированы на одного ребенка. Социолог Андрей Мозолин объяснил, что на решение молодежи влияют экономические, социальные и культурные факторы, сообщает «ФедералПресс» .

Исследование ВЦИОМ показало, что модель многодетной семьи поддерживают в основном россияне среднего и старшего возраста. Среди зумеров и миллениалов менее половины готовы завести двоих детей, каждый десятый представитель поколения Z планирует одного ребенка, а каждый пятый предпочитает бездетность.

Социолог, директор центра «Аналитик» Андрей Мозолин отметил, что возраст вступления в брак и рождения детей у жителей городов и мегаполисов заметно увеличился. В сельской местности этот показатель ниже — 18–20 лет. По его словам, прирост населения в стране обеспечивают в основном сельские районы и малые города, тогда как в мегаполисах высокая стоимость жизни сдерживает рождаемость.

Мозолин также подчеркнул, что современные 20-летние часто воспринимают себя детьми и не спешат брать на себя ответственность.

«Период детства у этого поколения удлинился, поэтому неслучайно обсуждается продление возраста молодежи до 40 лет», — пояснил эксперт.

Для изменения ситуации, по мнению Мозолина, необходимо учитывать комплекс экономических, культурных и социальных факторов. Он выделил важность доступности услуг по уходу за детьми для городских семей, а также участие мужчин в воспитании. Кроме того, многие женщины предпочитают сначала построить карьеру, а затем заводить детей.