Эксперт назвал неприхотливые дачные культуры, дающие хороший урожай

Глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о дачных культурах, которые практически не требуют особого ухода, но при этом дают хороший урожай. Это идеальный вариант для тех, кто не может постоянно ухаживать за грядками, сообщает NEWS.ru .

Чаплин порекомендовал выращивать такие овощи и ягоды, как кабачки, морковь, крыжовник, ревень и малина. Они неприхотливы, адаптируются к любым условиям и не требуют частого полива или подкормки.

Морковь достаточно посадить в плодородную почву и регулярно поливать. Уже через 2-3 месяца ее можно будет собирать, пояснил Чаплин.

Крыжовник также хорошо растет даже без особого ухода, а ревень и малина идеально подходят для занятых дачников, которые не могут постоянно работать на участке. По словам парламентария, такие неприхотливые культуры позволят получить хороший урожай без лишних усилий.