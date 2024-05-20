Эксперт назвал неприхотливые дачные культуры, дающие хороший урожай
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Глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о дачных культурах, которые практически не требуют особого ухода, но при этом дают хороший урожай. Это идеальный вариант для тех, кто не может постоянно ухаживать за грядками, сообщает NEWS.ru.
Чаплин порекомендовал выращивать такие овощи и ягоды, как кабачки, морковь, крыжовник, ревень и малина. Они неприхотливы, адаптируются к любым условиям и не требуют частого полива или подкормки.
Морковь достаточно посадить в плодородную почву и регулярно поливать. Уже через 2-3 месяца ее можно будет собирать, пояснил Чаплин.
Крыжовник также хорошо растет даже без особого ухода, а ревень и малина идеально подходят для занятых дачников, которые не могут постоянно работать на участке. По словам парламентария, такие неприхотливые культуры позволят получить хороший урожай без лишних усилий.