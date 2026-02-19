Эксперт назвал главное преимущество MAX перед другими мессенджерами

сегодня в 10:30

Одним из ключевых преимуществ MAX является полный контроль над собственными данными. Это очень важно для организацией, работающих с конфиденциальной информацией. Об этом РИАМО сообщил IT-эксперт.

«Выбор самостоятельного размещения сервера обеспечивает строгое соответствие внутренним политикам безопасности и регуляторным требованиям. Возможность аудита клиентского кода, его открытость гарантируют прозрачность и отсутствие скрытых уязвимостей», — сказал специалист.

По мнению эксперта, это критически важно для организаций, работающих с конфиденциальной информацией и нуждающихся в полной отчетности.

«Отсутствие централизованного хранения исключает риски запросов данных от сторонних органов без вашего ведома», — заключил IT-эксперт.

