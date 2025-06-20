Эксперт на ПМЭФ: цифровизация и превентивная медицина изменят здравоохранение

Современные технологии могут кардинально изменить систему здравоохранения, сделав медицинскую помощь более доступной и качественной, а также расширив возможности профилактической медицины. Об этом в ходе сессии «Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни» на ПМЭФ-2025 сообщила член совета директоров Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.

Она отметила, что внедрению инноваций в MedTech мешает ряд препятствий, включая регуляторные барьеры и этические аспекты обработки персональных данных пациентов. Чтобы ускорить развитие этого направления, необходимо тесное взаимодействие между государством, медицинскими учреждениями и страховыми компаниями.

В дискуссии также участвовали министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Госдумы, Общественной палаты, аппарата правительства и зарубежных министерств.

Основной темой обсуждения стали улучшение качества и увеличение продолжительности жизни россиян. Как подчеркнула Ольга Сорокина, этого можно достичь за счет внедрения инновационных методов прогнозирования и профилактики заболеваний.

Подобные программы уже активно применяются в системе ДМС. Страховые компании выступают главными популяризаторами превентивной медицины и wellness-сервисов, регулярно инвестируя в это направление — открывая цифровые клиники, сотрудничая с лабораториями и аптечными сетями, а также разрабатывая новые технологии. Такой подход особенно востребован среди работодателей, для которых здоровье и эффективность сотрудников являются приоритетом.

Страховой Дом ВСК активно развивает сервисы, ориентированные не только на лечение, но и на профилактику. Например, для корпоративных клиентов компания проводит комплексный анализ здоровья сотрудников, распределяя их по группам риска и давая персональные рекомендации

Согласно статистике, около 25% работников российских компаний имеют серьезные проблемы со здоровьем, а у 40% выявляются отклонения, которые можно устранить, скорректировав образ жизни.

Еще одним вызовом для цифровизации здравоохранения остается координация между государством, страховщиками и медучреждениями. В России действуют 3 системы медобслуживания — ОМС, ДМС и платные услуги. При этом более трети трудоспособного населения (около 30 млн человек) охвачено добровольным страхованием, а ежегодно страховые компании обрабатывают порядка 60 млн запросов.

Чтобы совершить технологический прорыв, необходимо синхронизировать цифровые платформы — обеспечить безопасное взаимодействие между медицинскими информационными системами, инфраструктурой страховщиков и государственными реестрами (ЕГИСЗ, ГИС ОМС и др.), а также стандартизировать обмен данными.

«Ключевая задача страховщика — не допустить критической ситуации со здоровьем пациента и начать действовать до того, как человек попал в клинику. В этом заинтересованы все стороны — сотрудник, работодатели, государство и страховщик. Масштабирование комплексной диагностики, чек-апов и других форм превентивной медицины будут этому способствовать», — пояснила Сорокина.

По ее словам, немаловажную роль играет и удобный цифровой сервис для клиентов, который невозможно создать без межотраслевого сотрудничества. Первым шагом в этом направлении стала разработка стандартов электронного документооборота между страховыми и медицинскими организациями при поддержке Минздрава, ФНС и Банка России. Следующий этап — определение параметров обмена информацией, используемой при обслуживании и прогнозной аналитике.

«Безусловно, мы понимаем, что речь идет о чувствительных данных — в связи с чем предлагаем рассмотреть возможность создания профильного центра по работе с данными на стороне Минздрава России. Решение этого вопроса способно ускорить технологическое развитие, которое невозможно без эффективной коммуникации государства и частного бизнеса», — добавила Ольга Сорокина.