Эксперт: мужу можно посидеть с ребенком, если жена зарабатывает больше

Лидер общественного движения «Отцы страны» Ринат Абдулхаков в разговоре с РИАМО объяснил, почему отцы очень редко уходят в «декретный» отпуск и как на это влияет зарплата их жен.

«Я знаю три случая, когда отцы сидели в декретном отпуске, но, скорее, это исключение из правил. По одной простой причине: на практике мужчины зарабатывают больше, чем женщины. Их роль в работе более главенствующая, будь то начальники или что-то другое. Поэтому мужчины чаще остаются работать», — рассказал Абдулхаков.

Но бывают и исключения. Абдулханов рассказал о двух московских семьях, где доход у жен существенно выше. В одной из них, например, отец работал в банке, где получал зарплату 120 тыс. рублей. С женой у них был общий бизнес.

«В итоге было принято решение, что жена работает, а муж сидит дома с детьми. И вот он ушел в декретный отпуск, получал выплаты. До сих пор он в декретном отпуске», — раскрыл лидер «Отцов России».

По его словам, мужчина может уйти в декрет точно таким же образом, как и женщина. Все механизмы предусмотрены законодательством.