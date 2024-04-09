Эксперт Матвеева: аудитория Рунета выросла в 19 раз с 2004 года

С 2004 года аудитория Рунета выросла в 19 раз. Он является стабильной и суверенной площадкой, сообщила начальник управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.

Она отметила, что Рунет занимает первое место среди стран с точки зрения количества пользователей и шестое место в мире по проникновению интернета.

«Россия — единственная страна, у которой есть технологический суверенитет», — отметила Матвеева на открытии 14 Российского форума по управлению интернетом.

По ее словам, Рунет является стабильной и суверенной площадкой, где пользователям хорошо и комфортно общаться.

Она подчеркнула, что российский интернет уникален тем, что в нем есть достаточное количество собственных сервисов: поиск, социальные сети, финансовые, банковские сервисы, онлайн-кинотеатры и так далее.

«Далеко не каждая страна может этим похвастаться», — сказала Матвеева.

По ее словам, в России один из самых дешевых доступов к широкополосной Сети.

«Таким образом, граждане России получают максимальное количество возможностей и комфорта для работы в сети Интернет», — добавила Матвеева.

7 апреля 2024 года Рунету исполнилось 30 лет.

В 14 Российском форуме по управлению интернетом принимают участие 20 стран, зарегистрировано более 700 участников. На нескольких сессиях обсудят проблемы информационной безопасности, регулирование сферы искусственного интеллекта.