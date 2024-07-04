Эксперт Мартынов: в борьбе с криптомошенничеством поможет ИИ

«Сама криптоотрасль будет совершенствоваться, и ответственные игроки в этой сфере будут использовать различные технологии для борьбы с мошенническими схемами. Но это не отменяет то, что люди, которые работают с криптовалютой, должны будут иметь минимальный уровень квалификации и понимания, что это и как с этим работать», — подчеркнул эксперт.

Если пользователь не будет иметь понимания сути токена и базовых навыков безопасности и ответственности, то он легко может стать жертвой мошенников, считает Мартынов.

«А повышать финансовую грамотность в области криптовалют нужно только через собственное самообразование. Во-первых, должно быть сильное желание всем этим заниматься, а во-вторых, нужно найти хорошую школу или электронный ресурс, где все подробно и понятно излагается простым языком», — отметил специалист.