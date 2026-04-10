Эксперт Лыткин перечислил самые угоняемые авто в России

Главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин рассказал, какие автомобили и спецтехнику чаще всего угоняют в России. По его словам, полностью защититься от угона невозможно.

По словам Александра Лыткина, сегодня чаще всего угоняют автомобили массового сегмента для разбора на запчасти, а также отдельные модели премиум-класса.

«На сегодняшний день угоняют в основном автомобили марки Lada (Granta, Vesta). Понятно почему. В основном они идут на запчасти тоже самое. Корейские автомобили эконом класса – Hyundai Solaris или Kia Rio тоже угоняют на запчасти. Из премиум класса стабильно держит первое место – это Toyota Land Cruiser, Lexus», – рассказал Александр Лыткин. в эфире радио Sputnik

Эксперт отметил, что в последние годы выросло число угонов спецтехники — дорожных машин и самосвалов.

«Спецтехниика стала достаточно дорогая, износ у нее достаточно большой, поэтому угоняют, перевешивают просто номера. Также угнанная техника, например, на стройках работает до полного износа. Потом ее разбирают на запчасти и, соответственно, вот таким образом стали угонять даже уже бульдозеры», – пояснил эксперт.

В целом, по его оценке, количество угонов по сравнению с 1990-ми и 2000-ми годами снизилось.

«Количество угонов снизилось в разы. Повлияло на это и то, что границы закрыты сейчас, и рынок уже достаточно насытился, нет дефицитов особых. То есть, если у людей есть деньги, они покупают, независимо от того, сколько это стоит. Вот, поэтому, с точки зрения вот именно угона, для любого собственника транспортного средства самый эффективный способ от угона –это страховка КАСКО потому, что если такой страховой случай произойдет, здесь хоть есть возможность вернуть деньги. Если машину угонят без страховки, то шансов вернуть и машину в том состоянии, в котором она была, и деньги достаточно минимальны», – предупредил Александр Лыткин.

