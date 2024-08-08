Эксперт Курбатова рассказала, какие болезни лечат разные породы кошек

Длинношерстные кошки — отличные психотерапевты и невропатологи, а короткошерстные или бесшерстные лучше «лечат» болезни желудочно-кишечного тракта, сообщила РИАМО специалист Центра содействия семейного воспитания имени Ю. В. Никулина Диана Курбатова.

«Есть мнение, что разные породы кошек „специализируются“ на разных заболеваниях. Длинношерстные кошки, например, — отличные психотерапевты и невропатологи, а короткошерстные или бесшерстные лучше „лечат“ болезни желудочно-кишечного тракта», — сказала Курбатова.

Она добавила, что о влиянии кошек на самочувствие и здоровье человека написано немало статей. Самый главный вклад мурлык в медицину — их способность помогать хозяину бороться со стрессом. Ведь именно стресс часто подрывает нашу иммунную систему и приводит к различным сердечно-сосудистым заболеваниям.

«Кроме того, известны случаи, когда кошки предчувствовали сердечный приступ или инсульт хозяина, выражая беспокойство или даже привлекая внимание. Ну, а то, что пушистые любимцы любят полежать, например, на травмированных местах и своим теплом (температура тела кошки выше температуры тела человека на несколько градусов — ред.) снимают боль и напряжение, подтвердят практически все котоводы», — отметила специалист.

Курбатова поделилась, что согласно теории, у ребенка, который с рождения живет в доме, где есть кошка, меньше шансов получить аллергию на шерсть, пылевых клещей или пыльцу.

Всемирный день кошек отмечают каждый год 8 августа. Дату учредили по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare. Праздник призван также привлечь внимание к проблеме бездомных котов.