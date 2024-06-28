В РФ День молодежи отмечается в последнюю субботу июня. В этом году — 29 июня. Российская молодежь — это 37 млн человек в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет около 25% населения (по данным на текущий год).

По словам эксперта, использование молодежного сленга далеко не показатель необразованности. Современные слова «кринж», «вайб» и «медятина» — емкие выражения из интернет-мемов, которые, как и анекдоты, ушли в народ.

«Современная молодежь принадлежат к поколению зумеров, большую часть времени они проводят в интернете: там они и отдыхают, и учатся, и берут основу для общения. Молодежный сленг построен на культуре мемов, заимствований из иностранного языка, а также, например, персонажей японских мультфильмов — аниме. Звучит уже не так легкомысленно», — пояснила Ковалева.

Она отметила, что родителям стоит проявить деликатность и постараться хотя бы немного приобщиться к миру, в котором живет их ребенок.

Как уточнила психолог, сленг — это короткие фразы, которые точно описывают ситуацию и отношение к ней. Поэтому «новичкам», которыми в данном случае являются родители, важно использовать их точно и к месту. Иначе, приклеится определение «анк» — немолодой человек, который неуклюже мимикрирует под молодежь. А вот если удастся попасть на одну волну, есть все шансы получить +rep (фразой «плюс рэп» выражают уважительное отношение к кому-либо, благодарят).

«Вспомните знаменитую фразу из фильма „Джентльмены удачи“ — „А теперь скажи это на нормальном языке“. Спокойно попросите подростка уточнить, что он имеет в виду. Поделитесь сленговыми выражениями, которые были актуальны во времена вашей молодости, все новое — хорошо забытое старое, а вдруг пригодится. В общем, „олды тут?“, — подчеркнула эксперт.