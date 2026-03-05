Эксперт Кондакова объяснила причины импульсивных покупок женщин

Предприниматель Анастасия Кондакова заявила, что женщины чаще совершают импульсивные покупки из‑за высокой активности в онлайн-шопинге и влияния отзывов.

Женщины являются более активными и регулярными онлайн-покупателями, отметила эксперт по развитию бизнеса, ритейлу и цифровизации Анастасия Кондакова. По ее словам, это связано с тем, что именно они чаще приобретают товары повседневного спроса.

«Именно в категориях, таких как одежда, обувь и аксессуары, где выбор часто эмоционален, а решение может быть спонтанным, высокая частота покупок, до четырех раз в месяц согласно исследованию, создает больше возможностей для импульсивных решений. Главным фактором здесь выступает доверие к социальному доказательству: отзывы других покупателей – важнейший критерий, который делает женщин восприимчивыми к рекомендациям, потенциально стимулирующим незапланированную покупку», — объяснила Кондакова в эфире радио Sputnik.

Эксперт добавила, что маркетинговые кампании усиливают этот эффект за счет отзывов, мнений блогеров, персональных скидок и кешбэка.

«Коммуникация часто обращается к "болевым точкам", связанным с многозадачностью и общественными ожиданиями: это давление на ответственность за создание домашнего уюта, заботу о благополучии семьи и детей, а также на стремление соответствовать определенным эстетическим и социальным стандартам», — рассказала Кондакова.

С развитием маркетплейсов шопинг стал инструментом экономии времени и управления бытовыми задачами, заключила эксперт.

