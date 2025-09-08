Эксперт Кокунцыков назвал главные правила киберзащиты от мошенников

Эксперт Кокунцыков: не надо переходить по ссылкам из подозрительных источников

«Что касается способов защиты, то я считаю, что основное – это бдительность и соблюдение простых правил кибербезопасности. Во-первых, никогда не раскрывайте свои личные данные и пароли посторонним лицам. Во-вторых, используйте двухфакторную аутентификацию там, где это возможно. Это, в свою очередь, значительно усложняет доступ злоумышленникам к вашим аккаунтам», – сказал Кокунцыков.

Он добавил, что, в-третьих, нужно быть очень осторожными с ссылками и вложениями в сообщениях, особенно если они пришли от незнакомых или подозрительных источников.

«Проверяйте адреса сайтов и не переходите по сомнительным ссылкам. Также важно регулярно обновлять ПО и антивирусные программы на всех устройствах. Мошенники часто используют уязвимости в устаревших версиях ПО для проникновения в системы», – рассказал эксперт.

Кокунцыков также посоветовал использовать сложные уникальные пароли для разных аккаунтов и храните их в надежных менеджерах паролей