Эксперт Кирилл Пшинник рассказал, как нейросети работают с мертвыми языками

Нейросети помогают восстанавливать древние тексты, если сохранились надписи и сведения об их значении. Об этом рассказал специалист по искусственному интеллекту Кирилл Пшинник, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

По данным The Telegraph, искусственный интеллект помог расшифровать письмо Наполеона Бонапарта генералу Огюсту Мармону 1809 года. Историки пытались разгадать его 217 лет. Письмо касалось подготовки к маршу, расположения и численности французских и австрийских войск.

Пшинник пояснил, что нейросети могут работать с мертвыми языками, если тексты хотя бы частично сохранились, а ученые понимают хотя бы часть их содержания.

«Это уже происходит. Модель Aeneas от Google DeepMind обучена на более чем 176 тыс. латинских надписей со всей территории Древнего Рима. Когда в надписи утрачено до десяти символов, правильный вариант в 73% случаев оказывается среди 20 предложенных ею. Для историков, филологов и лингвистов, которые восстанавливают древние тексты, открываются фантастические возможности: огромные массивы можно обрабатывать в автоматическом режиме. Думаю, в ближайшее время мы увидим гораздо больше научных работ по истории, филологии и древней лингвистике, и они откроют нам много нового», — подчеркнул Пшинник.

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