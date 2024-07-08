«Настоящий лидер не только следует своим принципам, но и умеет на основании своих собственных ценностей сформировать команду. Когда нас окружают и поддерживают люди со схожими взглядами на жизнь, мы получаем синергетический эффект и достигаем большего», — сказал Карбуков.

Он отметил, что будущим управленцам важно помнить о том, что мастерство в любом деле достигается благодаря оттачиванию навыков и концентрации на профессиональной цели.

«Не стоит сдаваться, когда нет быстрого результата. Порой первый шаг дается сложнее всего. Вспомним Томаса Эдисона и его 5 тыс. попыток изобрести прототип бытовой лампочки. Прежде чем найти действующий метод, он прошел огромный путь. При этом сам изобретатель говорил: „Я не ошибся 5 тыс. раз, а нашел 5 тыс. способов, которые не работают“», — отметил эксперт.

Карбуков подчеркнул, что именно это и характеризует лидера — он придерживается стратегии и двигается по намеченному пути, несмотря на неудачи.

«Также старайтесь использовать экологичный подход для достижения целей — честность, искренность и открытость к людям. Улучшая свою жизнь, человек совершенствует и жизнь других. Важно не просто достигать своих целей, но делать это, не нарушая чьи-то личные принципы, не нанося вреда другим», — заключил специалист.