Эксперт Хачатрян объяснила разницу между патриотизмом и ксенофобией

Общественный деятель Мина Хачатрян заявила, что коллективный нарциссизм нередко маскируется под патриотизм, но на деле ведет к ксенофобии и нетерпимости, сообщает RuNews24.ru .

Коллективный нарциссизм формирует иллюзию исключительности собственной группы и сопровождается поиском внешних виновников личных неудач. Об этом рассказала член попечительского совета бизнес-школы «Интеграл», эксперт Высшей школы экономики, ментор Fast Track «Сколково», директор по стратегическому маркетингу ТПХ «Русклимат» Мина Хачатрян.

По словам эксперта, такое мышление чаще свойственно людям с экстернальным локусом контроля, когда ответственность за проблемы перекладывается на окружающих.

«Тут, помимо определенных генетических особенностей, значительную роль играет семья, воспитание, среда, качество потребляемой информации. Такие люди не способны на поступки, самоотдачу, жертвенность и подвиги. Ширина их действий определяется длиной дивана и скоростью доступа в интернет», — пояснила Хачатрян.

Эксперт подчеркнула, что при коллективном нарциссизме отсутствуют осознанность и критическое мышление. Патриотизм, в отличие от него и его радикальной формы — ксенофобии, строится на осознанной любви к Родине, уважении к традициям и признании права других народов на такие же чувства.

