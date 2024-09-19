Путешествия — это не просто возможность сменить картинку, испытать незабываемые впечатления, окунуться в другую культуру, гастрономию, познакомиться с людьми, чей менталитет и традиции отличаются от ваших. Путешествие — это лучший способ познания мира, себя и, конечно, отличный тренажер по изучению языка, сообщила РИАМО языковой коуч экспертов и предпринимателей, топ тренер по снятию языкового барьера Ольга Гуревич.

Она отметила, что путешествовать можно по-разному. Например, не сворачивать с туристической тропы, ходить исключительно под руку с гидом и никогда не видеть страну или место живым и настоящим. Этот вариант выбирает большинство.

«Я выбираю путешествовать иначе — общаться с местными жителями. В моем плане путешествий всегда есть пункт — узнать, как живут люди в этом городе и стране. Обычно знакомлюсь в кафе, ресторанчиках. Завожу разговор о жизни. Мне интересно видеть страну глазами ее обитателей», — рассказала Гуревич.

Она призналась, что любит поболтать в Риме с пожилыми мужчинами, курящими сигары и читающими утренние газеты. По ее словам, никакие музеи так не передают дух Италии, как душевная беседа за чашечкой кофе с неким Джузеппе.

«Люблю общаться с хипстерами или студентами в Амстердаме, пытаясь вместе с ними почувствовать пульс современного мегаполиса. Целительница на Бали, шаман в Мексике, профессор английского в Бостоне, сумасшедшие музыканты в Лондоне, тусовка ценителей вина в Париже — мои добрые знакомые», — рассказала эксперт.

Чтобы чувствовать себя максимально свободным в перемещении по планете, конечно же, необходим язык. Кроме простого любопытства, есть ситуации, когда язык нужен как воздух: переезд с места на место, покупка билетов, аренда автомобиля, прохождение таможни и самое важное — общение с врачами.

«Именно в путешествиях английский перестает быть академическим предметом и начинает выполнять свое главное предназначение — инструмент для общения. И тут свои правила игры. Никто больше не исправляет ваши ошибки, не переводит на родной язык, если не понятно, всем все равно, использовали вы Past Simple или Present Perfect, или вообще сморозили белиберду. Либо вы понимаете людей, и они вас понимают, либо нет», — заключила языковой коуч.