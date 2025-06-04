Эксперт Гринин: для предотвращения краж из дома не выкладывайте фото с отпуска

Квартирные кражи сейчас стали редкостью. Злоумышленники начали выбирать именно те жилища, где можно гарантированно сорвать куш. Зачастую хозяева квартир и домов сами привлекают внимание преступников, сообщил РИАМО председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.

«Нужно не показывать публично свой доход и то, что вас нет дома. Люди сами охотно выкладывают в соцсетях фото из отпуска, как они отдыхают на курорте. Из этого преступники делают два вывода: первое — люди при деньгах, а второе — что дома никого нет. Если вам хочется поделиться фото из отпуска, то хотя бы публикуйте их не в режиме реального времени», — посоветовал Гринин.

Он добавил, что камеры наблюдения носят скорее устрашающий характер на потенциальных преступников. Они помогут потом поймать злодея, но украсть имущество он успеет. Хорошие стальные двери — вещь полезная, ведь чем они лучше, тем дольше взломщик будет их открывать.

«Мебель и прочие крупные предметы сейчас не воруют. А вот электронику, ювелирные украшения, наличные средства — да. Поэтому все это стоит убирать в сейф. Есть вариант проще и дешевле, вы можете арендовать банковскую ячейку и на время отпуска хранить там ваши ценные вещи», — сказал специалист.

Эксперт отметил, что иметь хорошие отношения с соседями тоже очень важно. Они могут сообщить в полицию, если заметят, что кто-то подозрительный ковыряется у двери. Это не будет ложный вызов.

Также самым надежным средством от квартирных краж Гринин назвал пультовую охрану. При срабатывании сигнала группа быстрого реагирования прибудет мгновенно, воры ничего не успеют.