Эксперт Глумова назвала техники для тренировки памяти для творческих людей

Метод для тренировки памяти «Рифмы и ритмы» подходит людям с творческим мышлением, сообщила РИАМО специалист семейного центра «Ориентир» департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Маргарита Глумова.

«Метод «Рифмы и ритмы» напоминает «смысловую цепочку», но факты связываются не только по смыслу, но и по звучанию. Рифмованные фразы легко вызывают ассоциации, что упрощает запоминание. Например, «Чтоб найти нам скорость в пути, расстояние на время нужно разделить». Такое простое правило легче запомнить из-за ритма и созвучия», – объяснила специалист.

Она отметила, что рифмы делают информацию более приятной и помогают легче воспринимать сложные темы. Особенно этот метод подходит людям с творческим мышлением.

«Также «Метод Айвазовского» или «фотографическая память» не просто способ запоминания, а погружение в мир знаний через образы. Художник Иван Айвазовский, известный своими морскими пейзажами, говорил о важности зрительных ассоциаций. Чтобы лучше запомнить новый материал, важно не просто заучивать факты, а создавать яркие образы в сознании», – рассказала эксперт.

Глумова добавила, что, например, чтобы понять круговорот воды, нужно представить, как она испаряется из океана под теплыми лучами солнца. Так образуются облака, а затем идет дождь, возвращая воду обратно в океан.

«Добавляя цвета и эмоции: синий океан, теплое солнце, прохладный дождь, вы не просто запоминаете факты, а связываете их в единую картину, которая легко вспомнится в будущем», — объяснила специалист.