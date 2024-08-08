Эксперт Глумова: кошки снижают чувство одиночества и изоляции

Игривость кошки и ее потребность во внимании могут снизить чувство одиночества и изоляции, сообщила РИАМО специалист семейного центра «Ориентир» Маргарита Глумова.

«Кошки создают ощущение компании и присутствия в доме, что особенно важно для людей, которые живут одни», — сказала Глумова.

Она добавила, что домашнее животное требует заботы, ухода. Оно, как и близкий человек, нуждается во внимании. Всегда приятно прийти домой, где человека кто-то ждет, особенно, если это пушистый друг.

«При этом кошки, вопреки расхожему мнению, очень привязаны к хозяевам. Мурлыканье, ласки, игры, массаж лапками — все это проявления любви, которую они дарят своему хозяину, ничего не требуя взамен. Ну, разве что кусочек колбаски», — добавила специалист.

Глумова отметила, что кошки не только радуют людей своим присутствием и неповторимым характером.

«Они еще оказывают заметное положительное влияние на наше физическое и психоэмоциональное состояние. Эти питомцы будут рядом, когда грустно. А также сделают атмосферу в доме более уютной», — заключила специалист.

Всемирный день кошек отмечается ежегодно 8 августа. Он появился не только для чествования этих животных, но и для привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек. Кошки уже долгое время остаются самыми распространенными домашними животными во всем мире: около 80% жителей планеты держат домашнее животное, и более 50% из них отдали предпочтение кошкам.