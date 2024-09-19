Эксперт Глухова рассказала, как делить совместно нажитые обязательства при разводе

Во время совместной жизни супруги обзаводятся как положительными активами (недвижимостью, имуществом, бизнесом), так и отрицательными — кредитными и прочими обязательствами. Согласно Семейному кодексу РФ, все эти активы в случае развода делятся поровну. Не имеет значения, кто реально управлял бизнесом, на кого оформлена квартира и кто брал ипотеку — если у супругов нет брачного договора, все делится пополам, сообщила РИАМО руководитель «Первой гильдии ростовщиков», эксперт в сфере кредитования и недвижимости Эльвира Глухова.

Как делить кредиты

Разделу подлежат все обязательства — ипотека, потребительские кредиты, долги по кредитным картам, перед МФО или физлицами. Даже если один из супругов не знал, что у другого есть долги (а такое бывает довольно часто), ситуацию это не изменит. Так же, как и разница в уровне доходов бывших супругов.

«Если экс-жена на момент развода нигде не работает, и ее единственным источником дохода будут алименты, к ней все равно переходит половина долгов. Разумеется, бывшие муж и жена могут заключить мировое соглашение и определить другой порядок выплаты обязательств, а в спорных случаях — обратиться в суд», — объяснила эксперт.

Как делить ипотечное жилье

Жилье, за которое еще выплачивается ипотечный кредит, — это одновременно и положительный, и отрицательный актив. Соответственно, разделу подлежит и сама квартира, и связанные с ней долговые обязательства. В большинстве случаев до раздела недвижимости дело не доходит. И арифметика здесь простая, хотя и парадоксальная.

«Дело в том, что стоимость ½ доли квартиры намного меньше половины стоимости целой квартиры. Обычно, на 30–40%. Поэтому экс-супругам гораздо выгоднее продать недвижимость целиком, расплатиться с банком, а оставшиеся деньги поделить и использовать в качестве первоначальных взносов для покупки нового жилья. Это самый популярный вариант», — разъяснила Глухова.

Также распространен вариант, когда один из супругов продает (либо уступает) свою долю другому. В этом случае ипотечный кредит с разрешения банка продолжает выплачивать тот, кому в итоге отошло имущество. Разумеется, при разделе ипотечного жилья возникают самые разные нюансы. Бывшие муж и жена решают их либо полюбовно, либо в судебном порядке.

«Предположим, один из супругов купил квартиру или дом до заключения брака. Соответственно, разделу это имущество не подлежит. Однако второй супруг может доказать, что оплатил дорогостоящий ремонт или на его средства были выполнены другие неотделимые улучшения. В этом случае суд может выделить ему долю, такая судебная практика уже формируется», — заявила специалист.

Суд также может поделить недвижимость не на равные доли, а присудить одному из супругов большую часть в случае, если в качестве первоначального взноса были использованы средства от продажи принадлежащего ему имущества.

Как делить бизнес

Здесь тоже действует правило «все пополам», если иной порядок не был прописан в брачном договоре. В соответствии с Семейным кодексом, при разводе каждый из супругов имеет право на половину бизнеса. И не важно, работал ли он в компании, вкладывался или нет в ее развитие.

«Как раз такая ситуация, сравнимая с разломом айсберга, прямо сейчас разворачивается на наших глазах в связи с разводом известной пары (Татьяна и Владислав Бакальчук — основатели Wildberries — ред.). Соответственно, для предпринимателя заключение брачного договора может стать едва ли не единственным способом сохранить свое детище, не допустить его дробления, перепродажи или перепрофилирования, а также корпоративных конфликтов и репутационных рисков», — отметила Глухова.

Поэтому, когда эксперта спрашивают, в каком случае владельцу бизнеса стоит заключать брачный договор, она отвечает, что во всех. И чем больше пунктов будет отражено в документе, тем лучше.

Единственная собственность, которая не подлежит разделу — интеллектуальная. Изобретения, художественные или музыкальные произведения и даже блоги остаются за тем, кто их создал. А вот доходы от реализации интеллектуальной собственности, как и все остальное, делятся пополам. К примеру, если муж написал книгу, после развода жена не станет ее соавтором, но будет претендовать на половину дохода от продаж.