Эксперт Гертле-Загорская развеяла миф о пользе молока с коротким сроком годности

Главный технолог компании Grow Food, специалист по питанию Светлана Гертле-Загорская развеяла миф о молоке с коротким сроком годности, которое считается более натуральным и полезным, чем «долгоиграющее», сообщает Газета.ru .

«Многие привыкли к стереотипу, что якобы молоко с коротким сроком годности меньше подвергалось обработке», — отметила технолог.

Температурный режим пастеризации молока на заводах примерно одинаковый — любое молоко проходит термообработку при 65 — 95 градусах, что позволяет уничтожить вредные микробы, сохранив вкус и пользу продукта, уточнила эксперт.

По ее словам, сроки хранения молока зависят не от степени обработки, а от качества исходного сырья, технического оснащения молокозавода и упаковки.

То есть, чем лучше сырье само по себе, чем более современное оборудование используется и чем лучше соблюдаются санитарно-гигиенические требования, тем качественнее будет молоко и тем выше будет его срок годности, пояснила Гертле-Загорская.