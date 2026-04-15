Эксперт Филиппова заявила, что маркировки «18+» недостаточно

Вице-президент МОО центр социальной архитектуры «Сфера» Валерия Филиппова заявила, что возрастная маркировка не отражает реальные ценности героев и не защищает от агрессивных сценариев, сообщает RuNews24.ru .

По словам эксперта, сегодня ребенок за несколько кликов получает доступ к тысячам фильмов и мультфильмов, где за словами о добре могут скрываться агрессия и циничные модели поведения. Формальной отметки «18+» недостаточно — необходим развернутый анализ ценностей и сценариев, которые транслирует контент.

Валерия Филиппова подчеркнула, что «Цивилизационно-ценностная аналитика — это не про "нравится/не нравится", это про работу с чистыми смыслами, закрепленными в традиционных ценностях и национальных ориентирах. Важно видеть не только то, что говорит персонаж, но и то, как он действует: соответствует ли его поведение декларируемым идеалам, или за правильными словами скрывается иная логика».

В качестве примера эксперт привела фильм «Хищник» (1987). Картина получила положительную оценку за образ воинского братства и торжество разума над силой, однако в расширенной версии отмечены натуралистическое насилие и гипертрофированный мачизм. Показ допустим при строгом возрастном цензе и культурном комментарии.

Филиппова также рассказала о проекте «Родник», который уже включает более 700 экспертных оценок и прошел апробацию в Рязанской области. По замыслу разработчиков, система должна стать инструментом навигации для родителей, платформ и государственных структур.

