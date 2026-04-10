Эксперт Двилянский объяснил, как восстановить смартфон

Кандидат технических наук, доцент РТУ МИРЭА Алексей Двилянский рассказал, как действовать, если смартфон перестал включаться и реагировать на зарядку, сообщает RT .

Смартфон превращается в так называемый «кирпич», когда не подает признаков жизни, не заряжается и не включается. По словам Алексея Двилянского, причины могут быть разными — от вредоносного воздействия до аппаратного сбоя.

«Первая и наиболее опасная категория — это результат вредоносного воздействия», — рассказал Двилянский.

Еще одна распространенная причина — отказ критических компонентов устройства. Кроме того, необходимо исключить глубокий разряд аккумулятора.

Специалист рекомендовал подключить смартфон к исправному и достаточно мощному зарядному устройству минимум на 30–40 минут и не трогать его. Затем следует выполнить принудительную перезагрузку — удерживать кнопку питания или комбинацию клавиш до 10–15 секунд.

«Затем попробуйте выполнить принудительную перезагрузку… Если экран остался черным, но при подключении к компьютеру появляется звук обнаружения нового устройства или мигает индикатор, шансы на восстановление данных и работоспособности еще есть — это так называемый режим аварийной загрузки», — объяснил Двилянский.

В такой ситуации он посоветовал не перепрошивать устройство самостоятельно, чтобы не повредить память окончательно. Обращаться следует в авторизованный сервисный центр.

«Если сгорела микросхема памяти — замена будет дорогостоящей и не всегда целесообразной с экономической точки зрения. Однако если проблема программная и аппаратных повреждений нет, восстановление в большинстве случаев возможно с сохранением серийных номеров», — заключил специалист.

