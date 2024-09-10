Эксперт Догузова: правильная мебель и матрас помогут школьнику сохранить осанку

Важно подобрать удобный матрас и мебель для сохранения осанки ребенка. Кроме того, школьнику нужно каждые полчаса-час делать легкую разминку, чтобы мышцы оставались в тонусе, сообщила РИАМО специалист реабилитационно-образовательного центра №76 департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Марина Догузова.

«Для здорового сна очень важно подобрать для ребенка удобный матрас. Специалисты советуют выбирать ортопедический вариант средней жесткости, повторяющий форму и изгибы тела школьника. Правильно подобранное изделие позволит полностью расслабиться в период отдыха», — сказала Догузова.

Она добавила, что во время учебы ребенок большую часть дня проводит за партой или письменным столом, поэтому важно подобрать мебель с учетом роста, пропорций и других физиологических особенностей школьника, а книги или экран компьютера должны находиться на уровне глаз.

«При правильно подобранной мебели спина остается прямой, а голень и бедро образовывают прямой угол, при этом ноги ребенка обязательно должны стоять на полу. Не забывайте и про правильное освещение. Для правшей настольную лампу стоит расположить слева и наоборот, если школьник — левша», — рассказала специалист.

Догузова отметила, что в современном мире школьники много времени проводят за компьютером или учебниками, что даже при правильно подобранной мебели может негативно сказаться на осанке ребенка. Поэтому очень важно, чтобы в течение дня каждые полчаса-час школьник делал легкую разминку. Это позволит мышцам оставаться в тонусе и снимет напряжение в спине.