Эксперт дала советы, как бороться с профессиональным выгоранием

Первый шаг при профессиональном выгорании — своевременная диагностика, так как осознание проблемы является половиной пути, сообщила РИАМО бизнес-психолог, эксперт по психологии денег Гульнара Зиннатуллина.

«Начните слушать себя. Честно признайте, что вы на пределе сил, и определите, что больше не в ваших возможностях. Составьте список дел и решите, что можно отложить или передать другим», — посоветовала эксперт.

Она подчеркнула, что также следует остановиться и поставить свое состояние на первое место. Для передышки лучше взять отпуск или несколько выходных. Благополучие должно стоять в приоритете.

По словам специалиста, следует поговорить о своих чувствах с руководством. В современном мире многие компании стараются быть чуткими к эмоциональному состоянию работников. Если сотрудник ощущает, что не может справиться с обязанностями, то руководство может перераспределить задачи или снизить нагрузку.

Еще для борьбы с выгоранием можно сменить обстановку и обратиться за поддержкой к близким. Это позволит взглянуть на ситуацию по-другому. Помимо этого, положительное влияние окажут пересмотр распорядка дня и переоценка своих целей. Полноценный сон, прогулки и активный отдых помогают переключиться с негативных мыслей.

«Научитесь говорить „нет“. Освободите себя от обязательств, которые перерастают в сверхнагрузку. Установите четкие границы между работой, личной жизнью и временем для себя», — отметила бизнес-психолог.

Кроме того, при выгорании на работе следует обратиться к специалисту и подумать о кардинальных изменениях. Консультации с психологом помогут глубже понять причины выгорания, а новый путь способен освежить мотивацию и вернуть чувство радости, заключила Зиннатуллина.