Эксперт: частое использование быстрой зарядки перегревает телефон

Лучше сократить использование функции быстрой зарядки, так как она может вызывать избыточное выделение тепла, особенно при высоких температурах, что может привести к перегреву устройства, сообщил РИАМО менеджер отдела по мобильному оборудованию МегаФона Антон Вишневский.

«Стоит внимательно относиться к выбору зарядных устройств. Во-первых, правильнее будет использовать зарядные устройства, совместимые со смартфоном и обеспечивающие рекомендуемую мощность. Во-вторых, лучше сократить использование функции быстрой зарядки, так как она может вызывать избыточное выделение тепла, особенно при высоких температурах, что может привести к перегреву устройства», – сказал Вишневский.

Он добавил, что, в-третьих, при использовании беспроводной зарядки нужно убедиться, что зарядное устройство совместимо с вашим телефоном, так как некачественная беспроводная зарядка может вызывать перегрев.

«Также стоит избегать неофициальных зарядных устройств: предпочтительно использовать зарядные устройства от производителя, так как они обеспечивают правильное напряжение и ток, что снижает риск повреждения аккумулятора», – рассказал эксперт.