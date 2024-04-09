Эксперт Бобров: молодежь России не ограничена бюрократией и искусственными преградами

Сам подход к молодежной политике в России отличается тем, что молодые люди не ограничены бюрократическими рамками и искусственными преградами, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Константин Бобров.

На данный момент завершается прием предложений в формируемый национальный проект «Молодежь России», который был анонсирован президентом во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию. Учитывая актуальность нацпроекта, неудивительно, что Росмолодежь приняла решение продлить прием до 10 апреля.

Предложения в национальный проект поступают со всей России, особенно выделяется Калужская область, представившая до 11% от общего числа предложений. Следует отметить, что 80% предложений подано молодыми людьми в возрасте до 35 лет, что прямо соответствует принципу участия молодежи в государственных процессах, заложенном президентом РФ Владимиром Путиным в основу молодежной политики, подчеркнул Бобров.

По словам политолога, лучшие практики и мнения интегрируются в конкретные проекты и становятся основой для создания условий саморазвития и самореализации молодых людей.

«Предложения в нацпроект охватывают весь комплекс сферы взаимодействия государства и молодежи: популяризация здорового образа жизни, духовно-нравственное воспитание, создание условий для молодых профессионалов, поддержка молодежных инициатив, поддержка молодых семей и многое другое», — сказал Бобров.

Эксперт добавил, что цифровизация общественно-политических процессов, повышение уровня политической грамотности молодежи и кипучее стремление к активной деятельности сформировали условия, при которых молодежь становится все более значимым участником государственной политики.

«Последовательная позиция президента России позволила достичь синергии во взаимодействии государства и молодежи, ставших сотворцами молодежной политики. Формирование нового национального проекта, направленного на молодежь, потребует и дальнейшего совершенствования работы органов публичной власти», — заключил политолог.