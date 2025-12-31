Новогодние каникулы — традиционный пик рассылок вредоносного ПО, подделок сайтов и попыток обмана через популярные цифровые сервисы. Мошенники активно эксплуатируют тему праздничных распродаж, уведомлений о доставке и электронных подарков. Об этом РИАМО сообщил эксперт в области кибербезопасности Вадим Белый.

Наибольшему риску подвержены персональные данные, банковские реквизиты и аккаунты в социальных сетях — попадание этих сведений в руки злоумышленников чревато финансовыми потерями и утратой доступа к сервисам.

«Особое внимание стоит уделять сообщениям о „выигрышах“, „подарках“ и требованию срочного подтверждения личной информации. Проверяйте отправителя, а лучше всего — заходите в сервисы напрямую через официальный сайт или приложение, не используя присланные ссылки. Установите фильтры спама и настройте двухфакторную аутентификацию для ключевых почтовых ящиков и социальных сетей. Такая мера серьезно усложняет задачу мошенникам», — сказал Белый.

Резервное копирование данных поможет быстро восстановить важную информацию в случае заражения устройства или потери доступа к аккаунтам. Нужно регулярно обновлять пароли, хранить резервные копии в отдельных облачных сервисах с надежной системой защиты. Стоит использовать современные антивирусные решения и не скачивать неизвестные вложения — безопасность в Сети зимой во многом зависит от осознанного поведения и внимания к деталям.

