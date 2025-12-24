Эксперт Аржаков заявил, что блокировка Telegram в РФ очень рискованна

Заявление депутата Госдумы Сергея Боярского о том, что Telegram останется доступным в России до полного перехода всех значимых каналов на платформу MAX, породило волну вопросов. Ситуацию прокомментировал преподаватель киберспортивной кафедры университета «Синергия» Даниил Аржаков, сообщает RuNews24.ru .

Блокировка Telegram в России без адекватной замены будет технически неоправданной и может вызвать социальное напряжение. Данная платформа давно стала важной частью инфраструктуры. На ней присутствуют СМИ, государственные учреждения, образовательные и коммерческие организации.

«Резкое ограничение доступа нарушит коммуникацию миллионов пользователей и подорвет доверие к цифровой экосистеме в целом», — сказал эксперт.

Эксперт считает, что государству более выгодно не блокировать, а создавать конкуренцию. Мессенджер MAX может приобрести популярность, если будет тесно интегрирован с «Госуслугами», системой здравоохранения, образованием и другими жизненно важными сервисами, став своего рода цифровым удостоверением личности.

Аржаков отметил, что не стоит забывать, что даже в Китае, где лидирует WeChat, сохраняется конкуренция (например, QQ), что подталкивает к развитию. Монополия губительна для инноваций, а пользователи должны иметь возможность выбора.

