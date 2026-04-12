Эксперт: 1961 год задал четкий вектор, указывающий на освоение космоса

Ежегодное торжественное празднование Международного дня полета человека в космос — это не только важная дань глубокого уважения великому историческому событию, но и четкий вектор, указывающий на будущее освоение дальнего космоса. Об этом РИАМО сообщил репетитор по физике и астрономии Егор Юсупов.

Преодоление первой космической скорости открыло человечеству прямой и ясный путь к достижению второй космической скорости, равной 11,2 километра в секунду, которая абсолютно необходима для окончательного ухода из мощного гравитационного поля Земли.

«Без первого успешного орбитального полета были бы совершенно невозможны все последующие лунные миссии, отправка сложных марсоходов и автоматических исследовательских зондов к самым дальним границам Солнечной системы», — сказал Юсупов.

По его словам, вся современная межпланетная навигация опирается на грандиозный опыт, полученный в день, когда человек впервые покинул планету.

