Эксперт: 1961 год стал отправной точкой для развития исследования космоса

108 минут орбитального полета стали важнейшей точкой отсчета непрерывной космической экспансии нашего вида. С астрономической точки зрения этот невероятно короткий виток по эллиптической орбите убедительно доказал саму возможность долговременного безопасного пребывания человека в сложнейших условиях микрогравитации. Об этом РИАМО сообщил репетитор по физике и астрономии Олег Мясницкий.

«Торжественно отмечая День космонавтики, мы наблюдаем, как Международная космическая станция непрерывно обитаема уже более 20 лет. Огромная станция стремительно движется по орбите высотой около 400 километров, совершая почти 16 полных витков вокруг нашей планеты за одни земные сутки», — сказал эксперт.

Космонавты и астронавты ежедневно проводят там сложнейшие астрофизические и биологические эксперименты, выращивают чистейшие белковые кристаллы и внимательно наблюдают за мощными вспышками на Солнце без малейших помех со стороны земной атмосферы.

«Тот полет заложил необходимую инженерную базу для создания этого постоянного научного форпоста всего человечества на орбите», — заключил Мясницкий.

