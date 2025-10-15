В РФ продлен и расширен эксперимент по упрощенному получению разрешений

С 1 августа 2021 года в России стартовал эксперимент по оптимизации и автоматизации разрешительной деятельности, включая лицензирование. Он введен постановлением правительства РФ от 30.07.2021 № 1279 и изначально был рассчитан до 31 декабря 2025 года. За время эксперимента государственные органы существенно упростили получение необходимых разрешительных документов для бизнеса. Достаточно подать одно электронное заявление без приложения множества бумаг, после чего ведомство само проверяет данные заявителя и выдает запрашиваемый документ. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Подмосковья.

По информации аналитического центра при правительстве РФ, к маю 2025 года через портал Госуслуг уже можно было запрашивать 413 видов разрешений (в том числе 51 лицензию). Среди них — разрешительные документы, выдаваемые Роскомнадзором, Росалкогольтабакконтролем, Ространснадзором, Росздравнадзором и другими ведомствами. Благодаря переводу процедур в электронный формат сроки и количество этапов выдачи разрешений сократились примерно вдвое, а общее число поданных через портал заявлений превысило 1 млн в 2024 году.

Правительство приняло решение продлить эксперимент до 31 декабря 2028 года. Постановлением Правительства РФ от 03.10.2025 № 1543 внесены изменения в условия эксперимента. С 12 октября 2025 года стартовал новый этап: внедряется и апробируется механизм единого запроса на Госуслугах, позволяющего получить сразу несколько разрешений одним заявлением.

Новый «комплексный» подход значительно облегчит жизнь предпринимателей: достаточно заполнить одно заявление с единым пакетом документов, после чего система самостоятельно направит его во все соответствующие органы. Заявитель будет получать электронные уведомления на каждом этапе прохождения обращения и избавится от необходимости передавать документы из ведомства в ведомство. Более того, портал сможет проактивно уведомлять предпринимателя о возможности получения комплексной услуги и предложит предзаполненное интерактивное заявление. Если хотя бы для одного из запрашиваемых разрешений требуется квалифицированная электронная подпись (КЭП), то единый запрос необходимо заверить КЭП. Помимо этого, обновленное положение эксперимента предусматривает и другие правила, направленные на упрощение взаимодействия заявителей с госорганами.

Эксперимент по автоматизации разрешений реализуется и на региональном уровне. Московская область активно внедряет цифровые сервисы, позволяющие предпринимателям получать нужные документы удаленно.

«Высокий уровень цифровизации Подмосковья позволяет перевести в онлайн многие процессы — предприниматели могут получить широкий спектр услуг в электронном виде, что снижает необходимость прямого обращения к органам власти. Это экономит время и ресурсы бизнеса, устраняет излишние бюрократические барьеры и способствует формированию благоприятной деловой среды в регионе», — подчеркнула исполняющий обязанности бизнес-омбудсмена Московской области Наталья Чудакова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.