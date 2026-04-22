Экспедиции «Код непокоренных» пройдут в 9 городах России и Белоруссии

Российско-белорусская патриотическая экспедиция «Код непокоренных» пройдет в период с 9 по 19 мая 2026 года. Она охватит девять городов России и Белоруссии, сообщает пресс-служба ФАДН РФ .

Проведение экспедиции приурочено к Году единства народов России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Подготовку к мероприятию обсудили на заседании организационного комитета под председательством заместителя председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Юрия Воробьева.

В заседании оргкомитета проекта приняли участие заместитель руководителя ФАДН России Арина Ямкова и директор ФГБУ «Дом народов России» Анна Полежаева.

Ямкова отметила важность проекта, который, помимо задач национальной политики, таких как укрепление единства народов России и обеспечение межнационального мира и согласия, оказывает влияние на достижение национальной цели. Он направлен на воспитание патриотичной и социально ответственной личности и трансляцию традиционных ценностей, таких как гражданственность, историческая память и, конечно же, преемственность поколений.

Участниками проекта станут 100 молодых людей из России и Белоруссии, у которых есть опыт участия в общественных или патриотических проектах. Экспедиция пройдет в девяти городах: Донецке, Мурманске, Кандалакше, Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Смоленске, Витебске и Минске.

