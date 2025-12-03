Экскурсоводы Донбасса и Новороссии представили свои авторские проекты

В рамках просветительской инициативы «Проводники смыслов. Экскурсоводы Донбасса и Новороссии», реализуемой программой Росмолодежи «Больше, чем путешествие», в Москву прибыли десять экскурсоводов из этих регионов для создания авторских видеоэкскурсий.

Вскоре зрителям представят цикл познавательных роликов, раскрывающих историческое наследие, культурные традиции, успехи и выдающихся жителей Донбасса и Новороссии, сообщили организаторы инициативы.

Участники проекта поделились своим опытом, глубокими знаниями и личным восприятием родного края. В их числе — музейные сотрудники, преподаватели истории, студенты, рабочие и молодые активисты. В своих видеоработах они проведут аудиторию по памятным местам, связанным с героическим прошлым, развитием спорта, промышленности и искусства.

«Для нас было принципиально важным дать слово самим жителям Донбасса и Новороссии. Эти десять человек — не профессиональные дикторы, а настоящие „проводники“ души своего края. Их искренние рассказы, их взгляд — это и есть та самая правда, которую не прочитаешь в учебниках. Проект помогает их голосам быть услышанными, а их историям — стать частью большой общероссийской семьи», — отметила генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина.

Цель проекта — через личные свидетельства, рассказы о подвигах и современных свершениях жителей укрепить чувство общности и принадлежности к единой истории и ценностям Российской Федерации.

В процессе съемок на площадке побывали известные публицисты, лекторы Российского общества «Знание» и медиаперсоны, которые участвовали в открытом диалоге о культурном своеобразии регионов.

Премьерный показ первых двух серий, созданных в рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие», запланирован на середину декабря. Зрители смогут узнать о культурной уникальности территорий, их главных достопримечательностях и тесной связи Донбасса и Новороссии с общероссийским историческим и культурным пространством.

Трансляция будет доступна на цифровых платформах, в VK Видео, а также на региональных каналах государственных телерадиокомпаний.