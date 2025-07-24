Экскурсию с чаепитием в Кашире посетили жители Липецка

В Доме творчества имени Б. В. Щукина 17 июля прошла экскурсия с чаепитием «По-щукински», которую провела хранительница музейной комнаты Альбина Герольдовна Рябова. В этот раз в Каширу приехали гости из Липецка, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Началась экскурсия с посещения музейной комнаты, экспонаты которой рассказывают о жизни и судьбе легендарного советского и российского актера Бориса Щукина — уроженца Каширы. Именно в этом городе он сыграл свои первые роли в любительском театре. В Доме творчества гости увидели уникальные предметы быта и творчества, оригинальные театральные вывески и афиши, а также смогли проникнуться колоритной атмосферой начала XX века.

Завершилась программа чаепитием с ароматным чаем из самовара, а каширская выпечка и угощения сделали этот момент особенно уютным и приятным.

Если вы хотите посетить Дом творчества, выпить вкусного чаю и окунуться в историю жизни Бориса Васильевича Щукина, приглашаем на экскурсию с чаепитием «По-щукински». Необходима предварительная запись, подробности по телефону 8 (915) 345-71-91.

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