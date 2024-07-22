Экскурсию по пожарно-спасательной части № 28 города Видное провели для детей из лагеря «Улыбка»

В Ленинском городском округе для воспитанников лагеря «Улыбка» была проведена экскурсию по пожарно-спасательной части № 28 города Видное в рамках празднования 97-летия со дня образования Государственного пожарного надзора. Ребятам рассказали об основных требованиях пожарной безопасности в быту и правилах поведения в случае пожара, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«В этот день на экскурсии мы хотим рассказать детям о самом государственном пожарном надзоре, его задачах, для чего сотрудники и инспектора надзора работают, что такое профилактика и как действовать при пожаре», — рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности профилактической работы по Ленинскому городскому округу Олег Савченко.

Стоит отметить, что ребят также познакомили с профессией пожарного. Им показали специализированную технику, используемую в борьбе с огнем, предметы боевой одежды, пожарно-спасательное оборудование, а также продемонстрировали процесс тушения пожара и показали, как правильно пользоваться огнетушителем.

В каждом лагере Ленинского округа для ребят готовят много различных культурных программ, и программы с поездками.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.