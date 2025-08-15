Экскурсию на водно-спасательной станции провели молодежи в Балашихе

Профилактическая экскурсия на водно-спасательную станцию МБУ «ЦГОЧС „Балашиха“ была проведена для ребят из „Центра патриотического воспитания молодежи „Герои Балашихи“, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие организовано в рамках проекта «Сбережение нации».

Спасатели, которые каждый день обеспечивают безопасность на водоемах, встретили подростков с теплом и радушием. Экскурсия началась с захватывающей прогулки на лодке, которая подарила ребятам заряд адреналина.

Затем был проведен теоретический блок, в котором старший эксперт Борис Унжаков показал, как оказывать помощь тонущему человеку и использовать специальные средства помощи. Ребята научились правильно кидать «конец Александрова», спасательный круг и надевать жилет безопасности.

В завершении экскурсии ребятам напомнили о том, как действовать в экстренных ситуациях, включая звонок по номеру «112», а также о безопасном поведении несовершеннолетних на водных объектах.

Водные объекты это не только место для отдыха и развлечений, но и потенциальные источники опасности. Такие профилактические мероприятия повышают уровень осведомленности о правилах поведения на воде и основах спасения и формируют у молодежи культуру ответственности и безопасности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.