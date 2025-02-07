Экскурсия по технограду института инженерной физики прошла в Серпухове

В преддверии Дня российской науки для учащихся образовательных учреждений Серпухова провели экскурсию по технограду института инженерной физики. Знакомство с предприятием было организовано совместно с центром по профориентации и трудоустройству молодежи, сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты показали работу двух резидентов зоны «ТехноИнноватика»: автономные системы пожаротушения «Огнеборец» и снаряжения с системой локального электрообогрева для работы спасательных служб в экстремальных условиях, рассказали о деятельности научно-технологического и фармацевтического производственного комплекса.

Ребята побывали в лаборатории, где проводятся физико-химические исследования, узнали о деятельности АО «Алурон», которое занимается проектированием новых производств по выпуску лекарственных препаратов — показали весь спектр проводимых разработок в сфере высоких технологий.

ИИФ ждет молодых специалистов по окончании высших учебных заведений.

«Рад, что ребята, несмотря на юный возраст, интересуются наукой и планируют связать с ней будущую профессию, чтобы своими достижениями прославлять наш наукоград», — прокомментировал глава Серпухова Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.