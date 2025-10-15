Экскурсия на Дулевский фарфоровый завод для бойцов СВО прошла в рамках промтуризма

В Орехово-Зуевском округе состоялась экскурсия в рамках программы «Промышленный туризм». Гостями Дулевского фарфорового завода стали участники специальной военной операции и их семьи. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ходе экскурсии участники познакомились с историей предприятия и своими глазами увидели производство Дулевского фарфорового завода. Кроме того, гости получили возможность задать вопросы сотрудникам предприятия.

На встрече также присутствовали специалисты Кадрового центра Подмосковья. Они рассказали о мерах государственной поддержки по трудоустройству ветеранов СВО и членов их семей. Помимо содействия в поиске работы, Кадровый центр Московской области проводит бесплатное переобучение или предоставляет разовую выплату на открытие своего дела.

Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержку, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.