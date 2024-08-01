Экс-журналистку РБК Гончарову признали виновной в умышленном убийстве сожителя

В ночь на 1 августа присяжные заседатели в Электростальском городском суде признали бывшую сотрудницу редакций РБК и «Ведомости» Оксану Гончарову в умышленном убийстве сожителя, отца своих двух детей, но при этом единогласно сочли, что она заслуживает снисхождения, пишет «Коммерсант» .

Коллегия из шести присяжных заседателей начала рассматривать дело об убийстве, в котором обвиняли Гончарову, еще в апреле. По данным следствия, 28 сентября 2022 года журналистка нанесла несколько ударов ножницами сожителю, который распивал алкоголь с другом на ее кухне. Один из ударов пришелся в яремную вену у основания шеи и в итоге привел к смерти потерпевшего.

Гончарову арестовали спустя два дня после убийства, предъявив обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Свою вину женщина не признала, она утверждала, что защищалась от напавшего на нее Алексея Самусева, от рук которого в течение нескольких лет страдала от домашнего насилия.

В ходе следствия Гончарова показала, что с 2007 года неоднократно обращалась в полицию с заявлениями о побоях, ее сожителя привлекали к ответственности, но издеваться над ней он все равно не прекращал.

В последнем слове Оксана Гончарова попросила присяжных вынести объективное решение.

«Я не желала смерти Алексею и испытала сильный шок, когда после первого допроса оперативник сообщил мне, что он после операции умер. Я рассчитывала, что он тоже даст показания. О том, что у нас так все закончится, я не допускала и мысли», — сказала Гончарова.

В итоге, коллегия присяжных, рассмотрев все материалы дела, единогласно признала женщину виновной, но также единогласно решила, что она заслуживает снисхождения. Судебное заседание, где пройдет обсуждение вердикта присяжных, запланировано на 19 августа.

Оксана Гончарова уже отсидела 3,5 года в СИЗО. Если ей назначат минимальное наказание, то через несколько месяцев она сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение.