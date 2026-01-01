Экс-журналиста Евгения Киселева* объявили в международный розыск

Бывший журналист и телеведущий Евгений Киселев* заочно арестован в РФ, а также объявлен в международный розыск, сообщает РИА Новости .

Как написано в судебных материалах, столичный суд избрал экс-журналисту меру пресечения в виде ареста на два месяца с момента задержания на территории страны или экстрадиции. Еще 17 октября прошлого года Киселев* объявлен в международный розыск.

Источник, которые знает о расследовании дела, отметил, что в документах речь идет об известном российском журналисте.

Киселев* — советский и российский, а потом и украинский журналист. Он был одно из центральных фигур отечественного телевидения 1990-2000-х годов, а также экс-гендиректор НТВ.

* Признан в РФ иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.