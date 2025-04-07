Экс-жена Паши Техника Карицкая дала интервью Собчак после смерти рэпера

Журналистка Ксения Собчак взяла интервью у экс-супруги покойного рэпера Паши Техника Евы Карицкой. Это был «честный и открытый» диалог, написала Карицкая в своем Telegram-канале .

По словам экс-супруги музыканта, Собчак встретила ее в аэропорту. Ранее Карицкая прилетала в Таиланд и занимались медицинскими вопросами, пытаясь спасти Пашу Техника. Ева Карицкая и Ксения Собчак поддерживали связь, когда близкие и врачи боролись за жизнь рэпера.

Лидер московской андеграунд-рэп-группы Kunteynir Паша Техник (Павел Ивлев) скончался 4 апреля. Музыканту было 40 лет, у него остался малолетний сын Иван.

Тело Паши Техника доставят в Москву 9 апреля. Его похоронят в российской столице, церемония прощания будет открытой.

Тайские врачи назвали причиной смерти Ивлева легочную инфекцию, заявил его менеджер Марк Яровный.

Карицкая утверждала, что в смерти Паши Техника виноват тайский наркоторговец, которого она назвала Эдиком. Позже этот мужчина отверг обвинения и уверял, что, наоборот, «отбирал» у рэпера наркотики.