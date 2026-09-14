Экс-участковый из Петербурга стал «Бэтменом»: он продолжает следить за порядком

Бывший участковый из Санкт-Петербурга стал «Бэтменом». Мужчина и после увольнения из полиции продолжил следить за порядком, чем пугает горожан, сообщает Baza .

В 2025 году экс-силовик устроил пьяный дебош около бара «Москва» в Купчине. Он пояснил, что заступился за девушек, но его скрутила охрана. После этого участкового уволили «по статье».

Но закончить свою службу ему было «морально тяжело», поэтому и после увольнения петербуржец продолжил патрулировать район, следить за порядком и размещать об этом видеоролики в соцсетях. Местные жители думают, что до добра его рвение не доведет. Они даже опасаются «правоохранителя».

Также мужчина постоянно требует восстановить его на службе и считает себя действующим сотрудником полиции. В доказательство экс-участковый показывает справку с места работы от прошлого года, где срок действия указан «по настоящее время».

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