Экс-сотрудник МЧС пояснил, почему опасно сушить одежду на обогревателях

Бывший сотрудник ГУ МЧС России по Московской области Виталий Бойко рассказал, что сушка одежды на обогревателе может привести к пожару независимо от степени влажности ткани, сообщает «Вечерняя Москва» .

Сушка одежды на электрообогревателях может стать причиной пожара. Бойко пояснил, что мокрая ткань может привести к короткому замыканию, если вода попадет на терморегулятор или розетку. Высохшая одежда также опасна — она может перегреться и воспламениться.

Эксперт также рекомендовал не размещать обогреватели рядом с легковоспламеняющимися предметами, особенно с занавесками.

«Как и в случае с одеждой, обогреватель может перегреть штору. Если прибор выйдет из строя и воспламенится, огонь быстро распространится по комнате», — предостерег Бойко.

Он добавил, что опасность представляют и тепловые пушки, которые иногда используют вместо обогревателей. В ноябре 2024 года в Москве женщина получила ожог от такого устройства, отказалась от лечения и скончалась менее чем через месяц.

