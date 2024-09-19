Экс-премьер Чечни Хучиев призвал убрать из школьных учебников теорию Дарвина

Помощник председателя правительства, бывший мэр Грозного и экс-премьер Чечни Муслим Хучиев призвал исключить теорию Дарвина о происхождении человечества из школьных учебников, сообщает РБК .

Это предложение министру просвещения РФ Сергею Кравцову Муслим Хучиев высказал на первом заседании Всероссийского родительского комитета.

«Все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез с религией. Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей», — отметил Хучиев.

Он подчеркнул, что все религии признали, что данная теория противоречит религиозному воспитанию, поэтому ее не стоит вкладывать в умы детей.

Министр просвещения РФ данное предложение еще не комментировал.

В мире есть много теорий происхождения человека. Все их условно можно разделить на три категории: научные (в том числе и эволюционная теория Дарвина), религиозные и философские.