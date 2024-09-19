Экс-премьер Чечни Хучиев призвал убрать из школьных учебников теорию Дарвина
Фото - © Unsplash.com
Помощник председателя правительства, бывший мэр Грозного и экс-премьер Чечни Муслим Хучиев призвал исключить теорию Дарвина о происхождении человечества из школьных учебников, сообщает РБК.
Это предложение министру просвещения РФ Сергею Кравцову Муслим Хучиев высказал на первом заседании Всероссийского родительского комитета.
«Все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез с религией. Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей», — отметил Хучиев.
Он подчеркнул, что все религии признали, что данная теория противоречит религиозному воспитанию, поэтому ее не стоит вкладывать в умы детей.
Министр просвещения РФ данное предложение еще не комментировал.
В мире есть много теорий происхождения человека. Все их условно можно разделить на три категории: научные (в том числе и эволюционная теория Дарвина), религиозные и философские.