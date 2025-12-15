Экс-помощницу Дворковича обвинили в государственной измене

Дело в суде будет слушаться в закрытом режиме. Женщина обвиняется в госизмене уже больше года, но об этом стало известно только сейчас.

Алексеева находится в СИЗО с февраля 2020 года. Экс-чиновницу обвинили во взяточничестве в сфере лицензирования средств для похудения. По этому делу еще проходил американский бизнесмен Евгений (Джин) Спектор (партнер обвиняемой). Предприниматель заключил досудебное соглашение и получил 3,5 года тюрьмы, Алексеева отказалась и была приговорена к 12 годам заключения. Также ее лишили ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

После этого американца обвинили в шпионаже, год назад мужчину приговорили к 15 годам колонии за передачу Штатам данных для генетического скрининга граждан РФ.

Ранее Мособлсуд приговорил бывшего научного сотрудника Института общей физики им. Прохорова РАН Артема Хорошилова к 21 году колонии по делу о госизмене. Он организовывал DDoS-атаки на критически важную инфраструктуру.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.