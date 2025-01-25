Экс-начальника 1-го ГУС ВС РФ Оглоблина будет судить за взятку военный суд

Экс-начальник 1-го управления Главного управления связи (ГУС) ВС РФ Александр Оглоблин предстанет перед военным судом после того, как ознакомится с материалами уголовного дела о коррупции, сообщает «Коммерсант» .

Бывший военный обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении оборонного госзаказа (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Как считают следователи, в 2016–2021 годах генерал-майор получил от ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» взятку. Ее общая сумма составила 12 млн рублей. Данные средства предприятие передало за общее покровительство при исполнении контракта на поставку военным устройств связи на свыше 1,2 млрд рублей.

По ходатайству СКР Оглоблина арестовал 235-м гарнизонный военный судом. На сегодняшний день он находится под стражей. Также задержанный знакомится с двумя десятками томов уголовного дела.

Свою вину в данном деле экс-военачальник отрицает.

Сначала Оглоблин был свидетелем по уголовному делу о взятках в ГУС. Предварительно, он дал показания на экс-замначальника Генштаба — начальника ГУС генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, которого арестовали в мае 2024 года. Ему инкриминировали взятки на общую сумму 36 млн рублей от «Телты», которые он получил с 2019 по 2023 год. После подтверждения от предприятия Шамарин полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Из него следователи и узнали, что завод платил еще и Оглоблину.