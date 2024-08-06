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Экс-начальник вещевого управления Минобороны Демчик арестован по делу о взятке

Военный суд арестовал бывшего начальника вещевого управления министерства обороны России, полковника запаса Владимира Демчика, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«235 гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство Главного военного следственного управления СК России о заключении под стражу замгендиректора ООО „Текстильная торговая компания“ (ГК „Чайковский текстиль“) Владимира Демчика», — сказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следствием установлено, что до апреля 2018 года Демчик занимал должность начальника вещевого управления Минобороны. Весной 2017 года гендиректор коммерческой организации передал полковнику взятку в размере 4 млн рублей для получения госконтрактов на поставку вещевого имущества для нужд ВС РФ.

В отношении Демчика возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В ходе расследования было установлено, что в 2017–2018 годах Минобороны заключило с компанией взяткодателя 26 госконтрактов на общую сумму более 574 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении дела в отношении взяткодателя.